Société Alex et Jeannine Louise, 60 ans de mariage

Samedi dernier, le 14 janvier, Alex et Jeannine Louise ont fêté leur soixantième anniversaire de mariage. Les deux âmes sœurs ont marqué le coup aux côtés de membres de leur famille et amis à leur domicile à La Rivière des Galets.

Les noces de diamant d’Alex Louise et Jeannine furent mémorables. Effectivement, les cinq enfants des protagonistes ont décidé, samedi soir, de leur faire un anniversaire surprise. Dans une décoration semblable à un petit mariage, la maire de la Possession, Vanessa Miranville, est venue féliciter les tourtereaux et en y allant de son discours : "C’est à chacun de nous d’affronter les défis de la vie avec force et courage. Vous en êtes un bel exemple. L’amour que vous partagez dans votre famille est incroyable. 60 ans de vie commune ensemble, et pour toujours", déclare-t-elle.



Elle a ensuite remis plusieurs présents au couple avant de finir sur un chant de Mickaël Pouvin.





Alex fut ouvrier tout au long de sa vie et Jeannine, de son nom de jeune fille "Cindor", fut agent administratif. Pour eux, le secret de cet amour qui dure est "le travail" et le "non laisser aller".



S’étant rencontrés lors d’un mariage, Alex avait 25 ans à l’époque tandis que Jeannine en avait 20.





Ils avaient dansé ensemble lors de cette festivité avant de garder contact et ont décidé de se marier le 14 Janvier 1963 avec l’accord des parents respectifs de l’un et de l’autre. Le mariage fut simple ; à l'église, une salle verte, pas de voiture ni d’appareil photo à l'époque. Cette cérémonie a eu lieu durant le fameux cyclone Delia.



Aujourd’hui, les mariés, âgés de 85 et 80 ans, vivent toujours paisiblement à La Rivière des Galets aux côtés de leurs 5 enfants, 11 petits-enfants et de leurs 4 arrières petits-enfants. Leur amour perdure encore et encore.