La grande Une Alex Augustine relance la plainte de Noël Vidot contre Yves Ethève Voilà trois ans que la plainte a été déposée. Sans l’ombre d’un début d’explication à ce jour. 630.000 euros se sont comme volatilisés des caisses de la Ligue Réunionnaise de football. Une nouvelle plainte tente de relancer l'affaire.

Nous sommes le 4 octobre 2015. Ce jour-là, Noël Vidot est élu président de la Ligue réunionnaise de football. Comme le veut la pratique au sein de chaque institution, le nouveau président lance un audit de la maison dont il vient de prendre les rênes.



Le premier écho qui parvient aux oreilles du nouveau président Vidot est troublant. Le comptable de la Ligue conclut à un déficit de 633 096 euros à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2015.



Inquiet par cette trouvaille, le nouveau comité directeur de la Ligue et donc son président Noël Vidot commandent sans tarder une expertise plus poussée pour tenter de comprendre l’anomalie comptable.



Un commissaire aux comptes est ainsi mandaté. Quelques mois plus tard, l’audit financier réalisé par le cabinet Exa fait alors ressortir "plusieurs anomalies qui pourraient être constitutives d’abus de confiance", laisse entendre le commissaire aux comptes.



Forte de ces constats appuyés par cet auditeur légal et externe à la Ligue, la nouvelle équipe dirigeante de la LRF se voit dans l’obligation d’effectuer un signalement au procureur de la République. C’est chose faite le 22 août 2016, suivie d’un autre courrier adressé à la brigade financière du commissariat de police Malartic, le 8 septembre 2016.

L’avocat de la Ligue, à l’époque Me Marius Rakotonirina, ne voit aucune réponse lui être apportée par l’organe judiciaire. La fin de l’année 2016 approche et la campagne électorale s’ouvre de nouveau puisque la présidence de la Ligue arrive au terme de ses quatre années d’Olympiade.



C'est durant cette campagne électorale qu'intervient un second événement à mettre au crédit de Noël Vidot.



Lors de cette campagne électorale durant laquelle tous les coups sont permis ou presque, Noël Vidot ne se fait évidemment pas prier pour évoquer publiquement cette faille que constitue ce déficit inexpliqué des 600.000 euros. Son objectif, sur le moment, est évidemment de prendre en défaut le candidat concurrent et ancien président Yves Ethève. Noël Vidot diffuse alors cette information dans une brochure électorale.



Décembre 2016, Yves Ethève signe son come back par la grande porte : il est réélu à la tête de la ligue de football le 16 décembre. Sans perdre une minute, le nouveau président porte plainte le 22 décembre pour "diffamation publique" à l’encontre de Noël Vidot.



L’affaire suit son cours et passe devant le tribunal de Champ fleuri le 30 juin 2017. Yves Ethève est débouté sur l’action civile. Mais Yves Ethève souhaite une revanche et fait appel le 5 juillet. L’affaire ne sera traitée que le 24 janvier 2019 devant la cour d’appel de Saint-Denis.



Si le jugement de la cour donne une nouvelle fois raison à Noël Vidot, c’est bien le motif du jugement qui vaut son pesant d’or… La cour rappelle que les faits relatés par Noël Vidot durant la campagne électorale s’appuient sur les extraits du Grand livre comptable de la Ligue. Découvrez un extrait du jugement de la cour d’appel :





Ce jugement de la cour d’appel sur le simple motif de la diffamation n’a pas permis de faire jaillir la vérité sur le fond : dans quelles dépenses sont passées ces 630 000 euros de déficit ?



Raison pour laquelle une nouvelle plainte auprès du procureur de la République a été déposée tout récemment. Cette plainte est désormais portée par Alex Augustine. Il a l'avantage d'avoir collaboré pour les deux présidents, Vidot et Ethève.





"Lorsque je me suis rendu à l'accueil du tribunal de Champ fleuri pour m'enquérir de la suite donnée à la plainte de 2016, le secrétariat m'a, de façon surprenante, dit que la plainte était introuvable...", raconte Alex Augustine.



Reste à savoir désormais si cette nouvelle plainte, toujours dans l’optique de faire la lumière sur la gestion financière de l’instance avant 2015, sera cette fois suivie par la justice. "C’est en tant que secrétaire de la Ligue en 2016 que j’ai pris connaissance du dépôt de plainte pour les faits de détournements de fonds et d’abus de confiance", explique aujourd’hui Alex Augustine. Le plaignant a aussi été secrétaire de la Ligue après le retour aux affaires d’Yves Ethève, avant de démissionner en novembre 2018 "Lorsque je me suis rendu à l'accueil du tribunal de Champ fleuri pour m'enquérir de la suite donnée à la plainte de 2016, le secrétariat m'a, de façon surprenante, dit que la plainte était introuvable...", raconte Alex Augustine.Reste à savoir désormais si cette nouvelle plainte, toujours dans l’optique de faire la lumière sur la gestion financière de l’instance avant 2015, sera cette fois suivie par la justice. ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 1114 fois