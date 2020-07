Sport Réunion Alex Augustine brigue la présidence de la LRF

C’est le seul pour le moment à s’être mouillé pour la présence de la Ligue réunionnaise de football. Alex Augustine, pas un inconnu dans le milieu du foot local après ses passages remarqués dans de nombreux clubs du Nord comme du Sud de l’île, s’est expliqué sur les raisons qui l’ont poussé à briguer la tête de la LRF. Partisan du consensus, l’ancien buteur de la Saint-Pierroise et du feu CSSD, qui a notamment rencontré l’actuel président Yves Ethève pour lui faire part de son ambition et du respect qu’il lui témoigne (avant un possible duel entre les deux hommes pour l'élection à venir), compte bien redonner "un second souffle" au foot local. Rencontre. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 15:07 | Lu 200 fois









Samuel Irlepenne

