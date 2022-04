A la Une . Alertes au colis suspect aux tribunaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre

Les tribunaux de Champ Fleuri à Saint-Denis et de Saint-Pierre ont été évacués ce lundi 25 avril au matin suite à deux alertes au colis suspect. Par NP - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 10:55

Le personnel et le public présents dans les tribunaux de Saint-Denis et de Saint-Paul ont été priés d'évacuer les bâtiments ce lundi en milieu de matinée.



C'est à la suite d'un coup de fil passé aux deux tribunaux pour dire qu’un colis piégé avait été déposé que l'évacuation a été ordonnée dans chacun des deux tribunaux. Les démineurs du groupe régional d'intervention NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) doivent lever le doute dans chacun des bâtiments. A 11H55, les chiens renifleurs sont arrivés.



Le président du palais de justice de Saint-Denis, la procureure et l'ensemble du personnel du tribunal attendent l'intervention des démineurs sur le Parvis des droits de l’Homme à Champ fleuri.







À Saint-Pierre , l'alerte a été donnée vers 10H20. ​Une équipe de déminage et des policiers du Raid est présente. Une demande pour l'intervention de ma brigade cynophile a été faite auprès de Saint-Denis. La présidente du tribunal judiciaire espère rouvrir l'instance au public cette après-midi. Les policiers ont établi un périmètre de sécurité autour du tribunal.