Alerte sanitaire : Les bouillons cubes à présent suspects, les produits de deux marques rappelés

Après les pizzas et les chocolats, ce sont à présent les bouillons cubes qui sont concernés par une alerte sanitaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 10:11

Loi des séries ou problème systémique ? Avant de pouvoir se prononcer, une nouvelle alerte sanitaire pour un rappel de produits a été déclenchée par les autorités fin mars. Il s’agit des bouillons cubes de deux marques différentes.



La première concernée est Jardin Bio etic, dont les étuis de huit bouillons de 9 grammes pourraient contenir des traces d’huiles minérales (MOH) à la suite d’un défaut d’emballage. Ces dernières sont réputées toxiques. Les lots concernés ont été commercialisés entre le 12 avril au 3 décembre 2021. Les numéros de lot sont 10082022 et 221110.



Les autres cubes concernés par le rappel sont ceux de la marque Auchan Pouce. Le produit bouillon bœuf déshydraté x12 du lot 0927Y1 est suspecté de contenir un produit toxique.



Les consommateurs sont invités à ne pas utiliser ces produits et à les détruire.



