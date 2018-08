Alerte rouille orangée: La canne à sucre mauricienne menacée

Ce sont les autorités réunionnaises qui ont tiré la sonnette d'alarme et l'affaire semble être prise très au sérieux.En effet, sévissant à l’île Maurice, la rouille orangée de la canne à sucre n’est pas encore présente à La Réunion. Mais la menace de ce champignon sur la filière péi est réelle.Appelée Puccinia kuehnii, elle est arrivée récemment sur l’île Maurice où elle s’est disséminée rapidement avec des conséquences graves et elle fait des ravages sur les parcelles.Le champignon s’incruste sur la face inférieure des feuilles et freine fortement le développement de la plante. Le rendement est directement diminué.