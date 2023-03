La grande Une Alerte rouge sur le réseau EDF : Coupures de courant dans le Sud

Par NP - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 16:33







Les principales communes concernées avec des coupures pour quelques centaines de foyers , entre 15h et 17h sont :





-Les Avirons





-L’Etang-Salé





-Saint-Louis





Nous prions nos clients de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par cet évènement.





Au vu de cette situation particulière qui pourrait durer quelques jours, EDF invite ses clients à modérer leurs consommations d’électricité en adoptant des gestes simples au quotidien.





