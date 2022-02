Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Alerte rouge levée à La Réunion Le préfet lève l’alerte rouge à La Réunion à partir de ce lundi 21 février 2022 à 8 heures. La phase de sauvegarde est aussi déclenchée. Le phénomène cyclonique EMNATI s’éloigne de l’île.

Nous publions l’intégralité du communiqué de presse de la préfecture.

Cyclone tropical intense Emnati

Levée de l’alerte « rouge » et déclenchement de la phase de sauvegarde du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à 08h00 ce lundi 21 février

Passage en vigilance vents forts, fortes pluies et vague submersion

Le cyclone tropical intense Emnati s’éloigne de La Réunion. Si les conditions météorologiques restent dégradées, elles ne justifient plus le maintien de l’alerte rouge cyclonique.

Le préfet de La Réunion a donc décidé de lever l’alerte «rouge» du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter de ce lundi 21 février 2022 à 08h00.

En raison des conditions météorologiques qui resteront encore dégradées toute la journée et pour gérer les conséquences du passage du cyclone, la phase de sauvegarde du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones est déclenchée.

Les établissements scolaires, crèches et accueils collectifs de mineurs restent fermés ce lundi 21 février. Les activités économiques et administratives peuvent reprendre.

Le préfet de la Réunion rappelle la nécessité de respecter les consignes de sécurité et les principes de prudence pendant cette période de retour progressif à la normale.

Risques liés aux précipitations

Une vigilance pour fortes pluies/ orages est en vigueur sur tout le département.

Les cours d’eau suivants sont en vigilance crue de niveau jaune : Ravine Blanche, rivière des Marsouins et Rivière Saint-Denis. Il est donc recommandé de rester éloigné des rivières, des ravines et des radiers en crues.

Risques liés aux vents fort et à la houle

Le littoral nord-ouest et le littoral nord sont placés en vigilance vague submersion renforcée de la Pointe des Galets à Champs Borne.

Des vigilances vents forts restent en vigueur sur tous les secteurs de l’île, à l’exception de la zone Est.

Conditions de circulation

La route du littoral est désormais fermée dans les deux sens. La déviation par la route de la Montagne est active. La RN5 (route de Cilaos) et la RD 48 (route de Salazie) sont à nouveau praticables à partir de 8h00.

La prudence reste de mise lors des déplacements en particulier sur le secteur des Plaines et les Hauts du nord-ouest. Les usagers de la route doivent réduire leur vitesse.

Sentiers

Pour des raisons de sécurité, tous les sentiers forestiers sont fermés et l’accès au site du Maïdo est interdit.

Consignes de sécurité à la population :

Se tenir informé de la situation et des conséquences du passage du cyclone ;

Rester prudent en sortant de l’endroit où vous étiez abrité ;

À l’extérieur, ne pas toucher aux fils électriques tombés à terre. Les signaler aux agents d’EDF qui feront le nécessaire ;

La population est invitée à limiter ses déplacements en véhicule au strict nécessaire;

En cas de nécessité de déplacement, se renseigner sur l’état du réseau routier avant de prendre votre véhicule, s’assurer que la circulation est autorisée et réduire sa vitesse,

Ne pas s’approcher des radiers submergés, ni des ravines et des lits des rivières en crue ;

Ne pas s’approcher du bord de mer ;

Ne pas gêner le travail des équipes d’intervention et de secours et ne pas encombrer les voies de circulation ;

Vérifier la qualité de l’eau avant de la consommer ainsi que les aliments du réfrigérateur. L’eau du robinet peut rester impropre à la consommation plusieurs jours après l’arrêt des pluies. En conséquence, il est impératif de la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la boire et de privilégier l’eau en bouteille ;

Ne pas encombrer les lignes téléphoniques sauf urgence ;

Ne pas encombrer le standard des différents services (pompiers, EDF, opérateurs téléphoniques, services d’eau potable ou d’assainissement). Si un incident a été rapporté, le message a été enregistré et noté. Un deuxième appel ne fait qu’encombrer les réseaux et empêche d’autres appels

Ne pas contribuer à la propagation des fausses rumeurs ;

Chez vous, essayez d’établir un bilan des dégâts autour de votre habitation en restant très prudent :

1) Consolidez et réparez votre habitation sans prendre de risque ;

2) Restez éloigné des points bas, des cours d’eau et des pentes abruptes ;

3) Dégagez les alentours de votre habitation et déblayez les abords prudemment ;

4) Ne touchez pas les fils électriques et téléphoniques rompus et tombés à terre ;

5) Assistez vos voisins et prévenez les secours en cas de besoin. Un nouveau point de situation sera réalisé à 12h00.







