Cyclone - Batsirai Alerte rouge : Suspension des lignes Alternéo et Carsud à 16h ce jour

Suite au déclenchement de l’alerte rouge à 19h00, toutes les lignes des réseaux Alternéo et CARSUD seront suspendues ce jour à 16h00. Par NP - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 15:36

Pour la reprise, les clients sont invités à suivre les informations sur les sites internet des réseaux et les pages Facebook.