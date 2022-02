A la Une .. Alerte rouge : Les bus roulent jusqu'à quelle heure ?

Fin des services dès 16h pour Estival et Citalis. Les bus Kar'Ouest roulent encore jusqu'à 17h30. Par NP - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 14:50

ESTIVAL



Le réseau Estival informe sa clientèle qu'en raison du passage de la Réunion en alerte rouge, l'ensemble des lignes du #réseauEstival s'arrêtera à compter de 16h ce jour.



Par conséquent, la direction les invite à prendre toutes leurs dispositions pour prendre les derniers services de 16h au plus tard.



Par ailleurs, il est à noter qu'aucun service de transport urbain n'est actuellement possible entre Salazie et Saint André et ce, en raison de l'éboulis qui a eu lieu ce matin.

Transport Urbain CINOR



Cyclone BATSIRAI – passage en alerte rouge - Fonctionnement du réseau CITALIS



Arrêt des services

Face à l’évènement météorologique dangereux lié au passage de BATSIRAI et à la dégradation des conditions de circulation sur le territoire de la CINOR, le réseau CITALIS informe sa clientèle que les services seront interrompus ce jour à partir de 16H00.

La Direction du réseau CITALIS invite sa clientèle à limiter ses déplacements dans la mesure du possible et à bien vouloir prendre ses dispositions pour effectuer ses derniers trajets avant 16H00.

Les lignes devraient fonctionner normalement aux horaires habituels dès la levée de l’alerte rouge.

Pour plus d’informations contactez-nous sur :

- www.citalis.re

- N°vert : 0800 655 655 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Kar'Ouest



En raison du passage en alerte rouge, ce soir à 19h, nous informons les usagers de la fermeture de toutes les lignes de notre réseau urbain kar’ouest et kar’ouest Mouv’ dès 17h30, afin de permettre à chacun de regagner son domicile en toute sécurité.



Il est demandé à tous les habitants de se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation.

Car Jaune



Suite au déclenchement de l'Alerte Rouge, les derniers départs des lignes du réseau Car Jaune de ce jour, se feront à 16h au plus tard. La reprise du réseau s'effectuera en fonction de l'évolution des conditions météorologiques et de l'état du réseau routier.

Alternéo et CARSUD



Suite au déclenchement de l’alerte rouge à 19h00, toutes les lignes des réseaux

Alternéo et CARSUD seront suspendues ce jour à 16h00.



Pour la reprise, les clients sont invités à suivre les informations sur les sites internet des réseaux et les pages Facebook.