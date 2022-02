Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Alerte orange déclenchée à La Réunion La Réunion passe en alerte orange ce samedi 19 février 2022 à 17 heures indique le préfet de La Réunion en raison de la menace cyclonique liée à EMNATI.

Cyclone tropical EMNATI Déclenchement du niveau « orange » « Je me prépare » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones le samedi 19 février à 17h00

Le cyclone tropical EMNATI se situe actuellement à 655 km au Nord Nord-Est de La Réunion et se déplace vers l’Ouest à une vitesse de 19km/h.

Le système dépressionnaire devrait se situer au plus près de La Réunion dimanche dans la soirée et devrait passer à environ 300 km au Nord de l’île.

Dans la nuit de dimanche à lundi et durant la journée de lundi, les vents pourraient dépasser les 120km/h sur le littoral et les 140km/h dans les Hauts avec de fortes pluies dans l’intérieur de l’île.

Une houle cyclonique devrait impacter la côte Nord et notamment la route du littoral.

Une dégradation du temps et des conditions de mer est attendue dès ce samedi à La Réunion. En conséquence, le préfet a décidé de déclencher le niveau orange « je me prépare » du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones à compter du 19 février à 17h00.

Il est donc conseillé de :

de se tenir informé régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ;

de pas entreprendre de randonnées en montagne, en forêt ou en milieu naturel ;

de ne pas entreprendre de sortie en mer ;

de rester éloigné des rivières et ne pas pratiquer le canyoning ;

de rester éloigné des rivières ;

de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s’aventurer en mer ou en randonnées ;

de mettre à l’abri ou d’arrimer tout ce qui est susceptible d’être emporté par le vent ;

de fermer fenêtres et volets ;

d’éviter les déplacements inutiles ;

de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles…) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l’alerte rouge ;

de s’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie de résidence;

de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires ;

de préparer une évacuation éventuelle. Numéros de téléphones utiles: SAMU 15 ou 112 en cas de difficultés, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17







