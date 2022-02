Revenir à la Rubrique CIVIS Alerte orange : Services perturbés Suite au passage en alerte orange décidé sur l'ensemble de l'île, la CIVIS, le CIAS et la Semittel informent ses usagers des perturbations suivantes :



• les transports scolaires ne seront pas assurés à l’exception des transports pour les internes des établissements

• la fermture du camping de L'etang-Salé

• l’interdiction de baignade sur l’ensemble des plages de la CIVIS



Ces informations entreront en vigueur dès le déclen- chement de l’alerte orange et ce jusqu’à la levée des restrictions. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Préfecture de la Réunion :



