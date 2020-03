Alerte info | Vous voulez contacter le TCO ?

Le Numéro Vert du TCO est le seul numéro à composer pour toutes vos demandes, en lien avec nos champs d’intervention (environnement, transport, …) ► 0800 605 605 (appel gratuit à partir d’un poste fixe et suivant les opérateurs téléphoniques pour les téléphones portables), du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h.



vos nom et prénom

l’objet de votre appel

le numéro de téléphone auquel nos téléopératrices/teurs peuvent vous rappeler

Bon à savoir …

Compte tenu des conditions techniques et humaines avec lesquelles nous devons composer actuellement, le nombre de lignes est réduit. Ainsi, lorsque toutes nos lignes sont occupées au moment de votre appel, vous entendez un message vous demandant de renouveler votre appel. Patientez donc un moment, puis recomposez le numéro.En dehors des jours et horaires de réception du Numéro Vert, laissez votre message vocal sur le répondeur, en indiquant bien :À noter qu’il est inutile de contacter directement nos prestataires (de collecte des déchets et autres), déjà bien occupés sur le terrain à assurer au mieux le service public.Vous avez un numéro de téléphone dédié, utilisez-le. Votre demande sera ensuite traitée après sa réception par nos équipes.Nous vous demandons de bien vouloir éviter de nous transmettre vos signalements, demandes et réclamations via notre page Facebook (en mode public comme en privé).En effet, cela ne fait que retarder le traitement de votre demande car le community manager n’est qu’un intermédiaire et doit lui-même retransmettre votre demande aux services concernés. Alors que vous avez déjà les moyens de les contacter directement… 😉