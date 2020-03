Alerte info | Le point sur les collectes de déchets ce lundi 30 mars

– Saint- Paul : Bois de Nèfles : chemin Gonneau; Rue de l’église et Chemin de la piscine (La collecte des déchets verts dans les rues de l’église et de la piscine Saint Paul n’a pas pu se faire ce vendredi à cause d’un fil téléphonique gênant. S’il est rehaussé, le rattrapage pourra se faire ce jour).

– Saint Leu : Chemin Alex Domen; Allée baba figue; Allée des lierres, Rue des colombes.