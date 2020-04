Alerte info | Le point sur les collectes de déchets ce lundi 27 avril

Ordures ménagères (bac bleu) et collecte sélective (bac jaune) : Toutes les collectes prévues aujourd’hui auront bien lieu, avec cependant des décalages au niveau des horaires.



Déchets verts | Les secteurs suivants non terminés vendredi sont rattrapés aujourd’hui : Saint-Paul : La Plaine, Bois de Nèfles, Mon repos.



En cas de bac non collecté : si un rattrapage doit avoir lieu, il sera effectué dès le lendemain.

Si vos bacs (ordures ménagères et collecte sélective) n’ont pas pu être collectés au jour prévu à votre calendrier , laissez-les dehors jusqu’à nouvel ordre contraire.Refermez bien le couvercle des bacs afin d’éviter les éventuelles nuisances olfactives et pollutions visuelles.Consultez cette liste si vos déchets n’ont pas été collectés. Les jours de collectes dans votre quartier, vérifiez que votre véhicule n’entrave pas le passage du camion.Attention : lorsqu’une collecte n’a pas été effectuée à cause d’un véhicule gênant, la nouvelle collecte aura lieu uniquement à la prochaine date prévue dans votre calendrier.Si votre rue ne figure pas dans cette liste, nous vous invitons à compléter le formulaire en ligne dédié Cliquez sur votre commune ci-dessous pour afficher les noms de rues impactées. Attention : nous attendons les retours des prestataires de collecte pour mettre à jour les informations ci-dessous. De ce fait, les listes peuvent évoluer dans la journée. Merci de votre compréhension.