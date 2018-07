Alerte enlèvement ! Les poubelles retirées de certains sites de pique-nique

"Ramenons nos déchets à la maison pour garder notre forêt propre". L’Office national des forêts met un coup d'accélérateur à son programme de désinstallation de poubelles sur les aires de pique-nique.



Ce mercredi matin, c’est sur le site du pic Adam, au terminus de la route de Bois de Nèfles Sainte-Clotilde que l’opération de déséquipement en poubelles a été de nouveau expliquée au public.



L’ONF est parti d’un constat : nos sentiers de randonnées et nos aires d’accueil sont des idées de sorties incontournables des familles réunionnaises, encore plus lors des périodes de vacances scolaires. Ces sorties de pleine nature s’accompagnent le plus souvent du traditionnel pique-nique familial. Mais malheureusement, ces moments de partage donnent aussi lieu à des scènes peu reluisantes. Des bouteilles laissées sur place, des déchets de repas livrés aux rongeurs et des poubelles vite saturées.



Cette période d’affluence est l’occasion pour l’ONF et le Conseil Départemental de sensibiliser à la protection de notre environnement en réduisant au maximum la présence de poubelles en milieu naturel. "Cette orientation de protection environnementale incitera le public à ne pas laisser les déchets en forêt, mais à les ramener avec eux une fois la sortie nature terminée", expliquait ce matin la direction de l'ONF.



Entre 300 à 400 tonnes chaque année



Avec nos 350 aires de pique-nique équipées en poubelles, on enlève entre 300 à 400 tonnes de déchets par an, ce qui représente entre 450 000 euros et 500 000 euros de dépenses pour le Conseil départemental.



"Avec le Département, on a réfléchi depuis 2008 à un programme de déséquipement. C’est un combat de longue haleine. L’ONF et le Département prévoient de distiller le message auprès des plus jeunes avec la distribution de plaquettes mais aussi une affiche distribuée à toutes les classes de l’île. Les premières poubelles enlevées l’ont été il y a deux ans déjà. Les deux premières années ont été difficile, il faut le dire, on a eu des retours positifs et négatifs mais les gens sont plus responsables et participent au mouvement", affirme Alain Fontaine, responsable de la communication à l’ONF.



Le programme ne vise pas tous les sites. Ce sont les sites avec moins de passages, dits secondaires, qui sont pour l’instant ciblés. Le Pic Adam accueille par exemple chaque année 36 000 visiteurs. Le site bénéficie d’un ramassage hebdomadaire de poubelles et de deux collectes en période de forte affluence.



Cinq premiers sites vont être déséquipés : la Petite Plaine, les hauts du Brûlé, la plaine d’Affouches, le Piton sec (volcan) et le Pic Adam.



En tout, 4 millions de visiteurs se rendent chaque année sur les aires de pique-nique à La Réunion.