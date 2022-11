Alerte au vol au "rendez-moi" dans les magasins

Le scénario utilisé par les arnaqueurs est bien rôdé : une personne se présente dans un magasin et règle un achat inférieur à 15 euros à l’aide d’un billet de 100 ou 200 euros. Une fois la monnaie rendue, souvent en billets de 20 ou 50 euros, le faux client se rétracte et demande de récupérer la mise de départ. Mais lors du nouvel échange d’argent, il réussit à conserver quelques billets avant de disparaître.



Les gendarmes tirent la sonnette d’alarme et alertent les commerçants sur cette nouvelle technique, appelée le "vol au rendez-moi".

Les forces de l'ordre appellent donc à une vigilance accrue des commerçants et donnent plusieurs conseils : ne pas perdre le ou les billets de vue pendant la transaction, ne pas se laisser distraire par un éventuel complice, ne pas encaisser d’argent avant d’avoir rendu la monnaie.