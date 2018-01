Courrier des lecteurs Alerte au sommet de l'Etat et dans les médias

Le gouvernement le claironnait depuis des semaines : dès cette année, tous les ménages devaient engranger les bénéfices de la politique fiscale et budgétaire voulue par le chef de notre gouvernement Macron.



Et puis patatras : l’OFCE vient d'affirmer le contraire : "les mesures du budget 2018, seront, globalement et en moyenne, quasiment neutres sur le pouvoir d’achat des ménages en 2018" et , qui plus est, devraient creuser les inégalités dans le pays.



Cela s’explique notamment par la hausse immédiate de la CSG et des droits indirects (tabac, essence, gaz...) non compensée par la baisse des cotisations sociales salariales, ou la suppression échelonnée de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages.



Résultat : le pouvoir d’achat global devrait donc diminuer au premier trimestre 2018 (–0,5 %) et stagner après.

Pire encore ces chiffres ne sont que des moyennes et les effets sont bien différents selon le niveau de vie des ménages.



"Les mesures nouvelles seraient en 2018 largement au bénéfice des 2 % des ménages du haut de l'échelle. Au final, les 5 % de personnes les plus aisées en France verront leur pouvoir d’achat grimper de 1,6 % en 2018 (1.730 euros par ménage) et même de 4,8 % pour le 1 % des Français le plus riches.



Et puis il y a les perdants absolus !



Ce sont d’abord les 5 % les plus modestes, qui devront attendre la revalorisation des minima sociaux et la réforme de la taxe d’habitation alors qu’ils subiront dès le début de l’année la hausse des taxes sur le tabac et l’alcool. Leur pouvoir d’achat pourrait donc baisser de 0,6 % (60 euros par an et par ménage).



Et il y a bien entendu les retraités au dessus de 1200 €/mois qui subiront une hausse nette de leur CSG de 2% (1,7% brut), non compensée pour la plupart par la baisse partielle de leur taxe d'habitation. Pour eux ce sera 4% de pouvoir d'achat en moins en 2018, puisque leur retraite sera gelée jusqu'en 2019 et qu'on peut s'attendre à une inflation de près de 2%.



Ce qu'il faut retenir de l'étude OCDE, c'est que "les 5 % des ménages les plus aisés capteront 42 % des gains à attendre de la mise en place des mesures Macron".



Branle bas de combat dans les revues économiques qui soutiennent Jupiter, pour éteindre l'incendie.



Le gros camion est de sortie : l'OFCE est un think tank" de gauche", proche de Mélenchon, nous assène- t-on depuis ce matin. Donc son étude est partiale.



La grosse lance est remise en service : en 2019 et 2020 ça ira mieux , nous promet-on.



Et puis il faut beaucoup d'eau : ce sont les classes moyennes, qui auraient voté Macron, qui seront sacrifiées, affirme-t-on. Elles ont accepté volontairement ce sacrifice pour le bien être de l'humanité. Donc hommage au vertueux , génial et divin Macron et à ses généreux électeurs.







Pierre Balcon





