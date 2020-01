Société Alerte au "poisson-lion" ! Un prédateur empoisonné… meilleur qu’un mérou : Ça nout’ "poisson l’armé", ça oté !

Ce dimanche midi, reportage quelque peu alarmiste sur une chaîne locale : le « poisson-lion », originaire de l’océan Indien, a envahi les Caraïbes et une grande partie de la Méditerranée. « Alarmiste » dis-je ? Oui, car l’introduction d’une espèce dans un milieu autre que son biotope originel est source d’immenses ravages. Voir le bul-bul mauricien chez nous.



Un dommage, dans un aquarium aux USA, a laissé s’échapper des ptérois volitans, c’est son nom, j’y peux rien. D’autres l’appellent « rascasse volante ». Chez nous à La Réunion, c’est tout bonnement le « poisson l’armé » ou encore « poisson navire ».



On le donne pour redoutable prédateur et c’est vrai : ce carnivore anthropophage dévore ce qui entre dans sa gueule. Mais dans le même temps, c’est le poisson ayant une des chairs les plus fines que je connaisse, parole de gourmand !



J’en ai plusieurs fois acheté chez mes amis poissonniers du port de Terre-Sainte. Et si je commets ce petit papier, c’est justement pour éviter que ces poissonniers ne subissent le contrecoup de ce reportage télévisé.



Vous pouvez très bien acquérir ce redoutable poisson chez un revendeur, quoiqu’il y en ait très peu. Dans ce cas, laissez faire ce professionnel. Il coupera lui-même les trois premières « épines » sur le dos de ce poisson : c’est là où se niche un redoutable poison !!!!! (Attention, ce n’est quand même pas le fugu japonais mais faut se méfier ! ) Après quoi vous pourrez sans crainte mettre la bestiole à la marmite. Il y a mille façon de le préparer : en cari, cela va de soi ; en court-bouillon… en poisson au gingembre car sa finesse est sans pareille. Ou mieux…



Au naturel, selon une recette de nos amis les Chinois, qui s’y connaissent. For your eyes only : écailler la bébête et la sécher. La frotter de sel et poivre (extérieur et intérieur). La frotter de farine puis la frire simplement, à coeur, à l’huile de sésame, sinon huile de colza. Badigeonner légèrement le poisson d’huile de sésame crue et servir aussitôt.



