A la Une . Alerte à la bombe : Il s’agit de l'appartement d’un des jumeaux radicalisés par "l’Égyptien"

Selon nos informations, l’auteur de la curieuse installation qui a provoqué l’évacuation d’un immeuble du Moufia et l’intervention d’une équipe de déminage ce lundi n’est autre qu’un des frères jumeaux interpellés en 2015 et condamnés en 2018 pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Anthony et son frère Thomas avaient été approchés par un prédicateur salafiste connu sous le surnom de "l’Égyptien". Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 16:44 | Lu 11203 fois





Face aux médecins, Anthony évoque la présence d’une bombe artisanale dans son domicile.



Les forces de l’ordre sont immédiatement prévenues, et pour cause, le jeune homme n’est autre qu’un des frères jumeaux interpellés en 2015 et condamnés en 2018 pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.



Les deux frères, Anthony et Thomas, devenus Mehdi et Mou Hammad, étaient âgés de seulement 18 ans lorsque le GIPN avait forcé la porte de la maison de leur mère dans le centre de Saint-Denis.



Convertis à l’islam un an plus tôt, les deux jeunes avaient eu la malchance d’être approchés par Naïl Varatchia, un prédicateur salafiste surnommé "l’Égyptien".



À partir de là, leur radicalisation se précise, et les deux Dionysiens envisagent alors de quitter La Réunion pour se rendre en Syrie faire le djihad. Ils seront interpellés avant de pouvoir mettre leur plan à exécution, le 2 juin 2015, et jugés le 1er février 2018. Ils écoperont alors de deux ans et un an de prison avec sursis mise à l’épreuve pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.



