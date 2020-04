Météo Alerte Rouge sur la météo de Zinfos malgré plus de 2 millions de cliques en 5 mois



1 clique par personne par publication.



La saison cyclonique a fort heureusement été magnanime avec la Réunion, les Mascareignes et la Grande Ile. Cela ne nous a pas empêché d'installer la météo sur Zinfos974 comme un rendez-vous quotidien pour beaucoup d'entre-vous.

J'ai partagé ma passion. Vous m'avez critiqué, salué, encouragé, parfois les 3 à la fois.

Pour moi ce fut une expérience inoubliable.



Je peux vous dire que dans des milieux officiels et experts la page météo était lue et relue chaque jour...



Mais la vie est faite d'impondérables. Et le virus ( je ne veux même pas mentionner son nom) place notre rubrique en alerte Rouge en espérant que la violette sera évitée...



Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'ai confiance en Pierrot et en toute l'équipe. Je reste persuadé que nous saurons trouver des solutions pour nous relever.

Et Pierrot sait que je suis fidèle. Je n'ai qu'une maison.



En attendant je veux saluer TOUTE l'équipe de Zinfos 974 qui n'a jamais été aussi lu qu'en ce moment... Paradoxe!



Je pense particulièrement à Geek 1 et Geek 2 qui se reconnaitront. Un énorme message de reconnaissance et de gratitude à Amandine et à Ludo. Merci à eux pour leurs encouragements et leur disponibilité sans faille.

Immense merci à Pierrot et à la vie tout simplement.

A très vite je l'espère.

Cheers,

Patrick Hoareau.



ps: ceux qui souhaitent continuer à lire mes bulletins je les publierai en simple passionné presque comme si de n'était sur ma page Facebook( lien ci-dessous).

Je fais le dos rond en attendant des jours meilleurs. Et je ne me plains pas car je suis conscient du fait que plein de Réunionnais et de Mascarins souffrent bien plus que ma petite personne.





Mon Facebook

➡️ Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

