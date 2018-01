Au passage en ALERTE ROUGE, toutes les collectes de déchets seront interrompues. Vos bacs, déchets végétaux ou encombrants ne devront pas être sortis. Vous serez tenus informés de la reprise des collectes dans les plus brefs délais. Comptant vivement sur votre compréhension.



La CIVIS recommande la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.