Alé di partou !! Responsables et Coupables !

Responsables et Coupables !

Par Michaël Crochet - Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 à 06:28

Quand E.Macron assigne les Peuples d’Outre-mer à une « identité française…qui a des origines judéo-chrétiennes », il illustre à quel point l’Etat français a horreur de la diversité culturelle et linguistique et bafoue impunément les droits qui y sont attachés. En formulant par exemple des réserves ou en refusant de signer de nombreux traités internationaux ou européens consacrant ces droits fondamentaux :

-réserves sur l’article 30 de la Convention des droits de l’enfant : « Dans les États où il existe… des minorités linguistiques, l’enfant ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle… d’employer sa propre langue… »

-refus de ratification de la Charte européenne pour les langues régionales qui prévoit notamment l’usage desdites langues dans l’Education, la Justice, l’Administration, les médias…



Refus, réserves, refus… et lorsque qu’il veut faire illusion, cela donne l’article 75-1 de notre Constitution au terme duquel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Tout est dit : l’« âme du peuple réunionnais » est donc un patrimoine et à défaut de pouvoir nous la couper, on va la muséifier, la chosifier puis un jour la momifier. Le reste suit : dans une tradition revisitée des zoos humains, la terre réunionnaise devient une « vitrine », un immense parc d’attractions dans tous les sens du terme, où l’on donne à voir, à jouir, à (sur)consommer… dans une atmosphère bon enfant.



Enfin les lois, celle sur le séparatisme aux relents nauséabonds d’islamophobie et inspirée par l’idéologie d’extrême-droite, celle sur le port des signes religieux ostentatoires appliquée dans notre péi en 2018 (!!!) sous la signature d’un ex-Recteur réunionnais…, qui sont autant de vagues destructrices pour l’archipel réunionnais des croyances et des pratiques spirituelles.



Alors que de nombreuses recommandations de comités onusiens pressent la France « de reconnaître et de promouvoir le droit aux personnes appartenant à des groupes linguistiques régionaux ou minoritaires, et, dans les Outre-mer, aux peuples autochtones de pratiquer leur propre langue, en tant qu'élément de leur droit à participer dans la vie culturelle…», l’Etat français persiste et ne signe pas !



Profitant cyniquement de ce qu’ils croient être un vide juridique, les Responsables du Rectorat de La Réunion, dont la maladie honteuse est la créolophobie, demeurent malgré tout responsables et coupables de violations continues et répétées de « l’intérêt supérieur » de milliers de marmay réunionnais. Pour ces derniers, la Francité sera toujours obligatoire et la Réunionnité, une option facultative !