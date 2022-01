A la Une . Alcoolisés ou sans attestation, ils prennent le risque de sortir et tombent sur les gendarmes

Alcoolisés ou sans attestation, ils ont pris le risque et ont perdu. ​Le respect du couvre-feu s'ajoute, depuis une semaine, au respect des règles habituelles du code de la route. Mais les messages de prévention ne semblent pas encore atteindre quelques étourdis. Les gendarmes l'ont une nouvelle fois constaté la nuit dernière. Par R.L - Publié le Dimanche 9 Janvier 2022 à 15:44

17 militaires vous attendaient samedi soir sur les routes du Nord-Est de l’île. Avec ou sans attestation, alcoolisé ou non, ou alors en délicatesse avec certaines règles du code de la route,... vous pouviez difficilement échapper aux mailles du filet, tendu à hauteur du rond point de Gillot à Sainte-Marie ainsi que sur la RN3 menant vers le centre ville de la Plaine des Palmistes.



De 20H à 23H, les effectifs de la brigade de Sainte-Marie, de Bras Panon, de la Plaine des Palmistes, de la compagnie de Saint-Benoît ainsi que d’une équipe cynophile ont constaté 26 infractions et 25 non respect du couvre-feu, tout de même, et ce malgré les nombreux messages de prévention.



Dans le lot, un conducteur a fait l’objet d’un placement en garde à vue en raison de sa conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Il se trouve être en récidive. L’alcootest a révélé un taux de 0,94 mg/l par litre d'air expiré et pour aggraver son cas, il a invectivé les forces de l’ordre. Il sera poursuivi pour outrage à dépositaire de l’autorité publique. Pour l’anecdote, le passager de ce conducteur a été verbalisé pour consommation d’alcool sur la voie publique. Il est descendu du véhicule pour finir sa bière sur le rond point…



5 véhicules embarqués, direction la mise en fourrière



Trois autres automobilistes présentaient une alcoolémie au volant avec des taux oscillant entre 0,30 mg/l et 0,39 mg/l d'air expiré.



Les gendarmes ont également dû composer avec un refus d’obtempérer, mais aussi 5 véhicules sans contrôle technique, 2 pris ont été pris à défaut d’assurance, 3 conducteurs roulaient malgré leur permis annulé, un autre alors que son permis est suspendu. Un non port de ceinture d’un passager a été constaté, deux autres conducteurs pour non apposition de la vignette d’assurance sur le pare-brise et enfin un automobiliste devra urgemment se présenter à un professionnel automobile en raison de pneus lisses.



En tout, 5 automobilistes ont dû se débrouiller pour rentrer chez eux après l'immobilisation de leur moyen de locomotion. Leur véhicule a été placé en fourrière sur le champ.