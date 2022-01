A la Une . Alcoolisée et filmée dans des querelles dans la rue : Quel suivi pour la mère d'Eliana ?

La vidéo qui montre la mère d'Eliana - la petite fille morte à deux ans sous les coups présumés de son ti-père - violente et alcoolisée pose la question de son suivi psychologique, médical et social afin d'éviter que l'histoire ne se répète. Par Zinfos 974 - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 10:29





À proximité d'une boutique où elle viendrait régulièrement se ravitailler, la mère de famille, l'air furieux, insulte et gifle plusieurs fois violemment son interlocuteur impassible. Une scène qui se déroule en plein jour sur le trottoir à proximité du foyer où Pascaline serait hébergée actuellement à Sainte-Clotilde.



Une histoire qui, a priori, ne regarde que les intéressés. Mais à en juger par le nombre de visionnages et de commentaires que la vidéo a suscités, le sort de la Saint-Andréenne accusée, un temps, d'avoir exercé des violences sur sa petite de deux ans et entrainé sa mort, interroge.



Pascaline Guilgori devrait être indemnisée par la justice



Car après le passage de Pascaline Guilgori par deux ans en prison, un procès aux côtés de son ancien compagnon, Cédric Babas, poursuivi pour les mêmes faits, puis un acquittement, quel suivi psychologique, médical et social la société prévoit-elle ?



Ici, les points communs avec l'affaire Eliana font frissonner. À commencer par la photo de profil Facebook du ti-père condamné à 20 ans de réclusion criminelle, quasi identique au profil de celui qui reçoit les gifles dans la vidéo. Ce dernier semble être le compagnon actuel de Pascaline Guilgori, si on en croit les propos qu'elle tient et ce qu'elle lui reproche. Or, les deux images suggèrent une violence similaire qui est inquiétante eu égard au passé de la jeune femme.



Que se passerait-il si elle se trouvait à nouveau enceinte ? Car son comportement sur cette vidéo montre qu'elle semble toujours aux prises avec ses démons : l'alcool, la violence, l'inactivité. Des éléments apparus dans l'affaire de la mort de la petite Eliana.



Un nouveau procès réclamé par son ex-compagnon fin mars



Selon nos informations, les services sociaux du Conseil départemental suivraient la situation de près afin d'éviter que le scénario du passé ne se répète. Très inquiet, le collectif Eliana, qui rappelle que Pascaline Guilgori a déjà deux enfants placés en famille d'accueil, est également mobilisé.



Les 24 et 25 mars,



De nouvelles vidéos apparaissent



