A la Une . Alcoolisée, elle vole deux bouteilles d'alcool, tente de mordre le vigile et agresse une policière

Branle-bas de combat au supermarché de Bellepierre le week-end dernier. Une cliente alcoolisée a semé la panique dans les rayons. Rappelée à l'ordre, elle s'en est pris au vigile puis aux forces de l'ordre. Par RL - IS - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 17:23

Gaëtane C. a pénétré dans le magasin Carrefour du quartier de Bellepierre avec la ferme intention se d'approprier deux bouteilles d'alcool. Un vol qu'elle a commis en duo avec une de ses cousines, samedi 14 mai dernier.



Dans un premier temps, le vigile avait été en mesure de gérer les deux femmes jusqu'à ce que Gaëtane, qui avait 1.30 gr/l, tente de le mordre. La tension état montée d'un cran et le personnel avait fait appel à la police.



Des fonctionnaires dépêchés sur place s'étaient fait copieusement insulter dès leur arrivée, suivie par celle de trois individus appelés en renfort par la délinquante. L'ambiance sur place avait continué à se tendre.

"Elle boit tout ce qui vient depuis ses 14 ans"



La vingtenaire avait été embarquée direction Malartic. Mais elle avait résisté et avait porté un coup de poing à une policière. Elle l'avait ensuite saisie par les cheveux avant d'être immobilisée et menottée par les autres.



Les coups de pied et les insultes s'étaient poursuivis dans le fourgon.



Ce mercredi, Gaëtane C., 21 ans, était jugée dans le cadre de la comparution immédiate à Champ-Fleuri. "Elle s'est énervée car elle a été embarquée mais pas sa cousine. Elle boit depuis ses 14 ans, n'importe quoi. Tout ce qui vient", a confirmé son conseil.



"Les agents de police lui avaient proposé de payer les bouteilles dérobées", a précisé l'avocat en charge de la défense des policiers. Ça aurait pu s'arrêter là."

Blocage de cerveau



"Ce dont elle a besoin, c'est de l'aide. Elle n'a pas de casier. Elle a eu une enfance difficile en famille d'accueil, raison pour laquelle cela lui arrive d'avoir des blocages de cerveau", a plaidé en défense Me Nicolas Normand proposant au tribunal de prononcer une peine probatoire.



Un peu plus tôt, le parquet avait requis 9 mois de prison dont 3 avec sursis probatoire et un maintien en détention. "La prévenue a déjà été convoquée et condamnée en plaider coupable pour des faits de violences avec arme. Il faut que ça s'arrête".

Des arguments entendus par le tribunal. Gaëtane C. écope de 5 mois de prison entièrement assortis du sursis probatoire ainsi que d'une obligation de soins et de travail.