A la Une . Alcoolisé, un ti-père filmé en plein acte de violence

Une fois de trop, des violences figuraient au menu de l'audience de comparution immédiate de ce mercredi. Cette fois, il s'agissait de violences sur mineur de 15 ans mais également sur conjoint. L'homme de 32 ans comparaissait en état de récidive. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 18:16

Jean-Patrick D., 32 ans, n'est pas d'un naturel violent, sauf quand il boit. Le 8 août, alors que sa compagne quitte le domicile vers 7h30, il ne tarde pas à sortir pour aller picoler avec ses dalons.



Il revient en fin de matinée bien éméché et s'agace fortement du comportement du jeune fils de sa compagne qui, selon lui, passe trop de temps devant son ordinateur. Alors qu'elle est de retour, sa compagne tente de l'apaiser et de le calmer, rien n'y fait. Les choses s'enveniment au point que la soeur de 12 ans en vient à protéger son petit frère. La maman, qui a peur pour ses enfants, a le réflexe de demander à sa fille de filmer la scène avec son téléphone.



Très énervé, le prévenu tente violemment d'arracher le GSM de la jeune fille en lui portant un coup sur le bras. Le sang de la mère ne fait qu'un tour. Son instinct maternel aidant, elle prend sa bombe lacrymogène et la déverse sur le visage de son compagnon.



Les gendarmes sont appelés, ils interviennent et le place en garde à vue. Lors des auditions, il apparaît que la jeune fille avait déjà été giflée en juin dernier. "Il est méchant quand il a bu. Il sort boire et il revient énervé", dira l'adolescente. À la barre, le prévenu reconnait les faits mais... "Il y a une partie que je reconnais et il y a une partie où la petite met tout en oeuvre. Elle veut nous faire séparer et elle a joué la comédie, elle l'a dit à son frère" , explique t-il au tribunal.



"Madame, pourquoi c'est les femmes qui ont toujours le pouvoir ?"



La présidente le reprend instantanément lui indiquant que les témoignages concordent et lui fait également remarquer que ce n'était jamais de sa faute. Jean-Patrick D. lui répond alors, tel un enfant pris la main dans le sac : "Madame, pourquoi c'est les femmes qui ont toujours le pouvoir ?"



Selon le parquet, il "justifie ses passages à l'acte car il ne se sent pas aimé dans cette famille". Et d'enchainer : "La chose qui revient, c'est que c'est toujours de la faute des autres. Il a toujours ces réactions violentes quand il a bu, et la petite a même pu anticiper sa réaction et le filmer car c'est récurrent. Il doit comprendre qu'il doit quitter le domicile. Je demande 1 an de prison dont 6 mois de sursis probatoire, une obligation de soins, des interdictions de paraître au domicile de madame et de contact ainsi que son maintien en détention", requiert le parquet.



La défense de Jean-Patrick D. met en exergue la difficulté qu'il y a d'élever des enfants qui ne sont pas les siens : "Ce n'est pas évident la vie de couple dans les familles recomposées qui ont des enfants. Il faut trouver sa place et remplacer le père. Ils ne sont manifestement pas d'accord sur l'éducation des enfants. C'est vrai que quand il a bu, il ne se contrôle pas ! À un moment il faut que cela s'arrête et cette comparution servira à ça, sinon un jour ça va mal finir. Il doit prendre ses responsabilités, une peine mixte apparait justifiée".



Reconnu coupable, Jean-Patrick D. est condamné à 1 an de prison dont 6 avec sursis probatoire. Dans 6 mois, après sa sortie, il devra également se soumettre aux obligations demandées par le parquet dans le cadre du sursis probatoire pour une durée de 2 années.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur