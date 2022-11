A la Une . Alcoolisé, sous l'effet du zamal et de méthamphétamine sur la Route du Littoral

Les policiers font le point sur plusieurs opérations de prévention sur les routes de La Réunion. 373 excès de vitesse ont été retenus par les forces de l'ordre ce matin sur la Route du Littoral. Voici le communiqué des policiers : Par NP - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 15:12

A l'approche de la fin de l'année, les effectifs de la Police nationale poursuivent leurs actions en matière de sécurité routière. Sans surprise, les principales cause d’accidents graves (addictions, vitesse...) demeurent ciblées.



Hier, la conduite dangereuse d'un automobiliste circulant route du littoral en direction du chef-lieu était signalée au 17. Les patrouilles envoyées ne permettaient pas de contrôler immédiatement le conducteur. C'est plus d'une heure plus tard que le véhicule était repéré circulant Boulevard Jean Jaurès. Il était alors constaté l'irrespect d'un feu rouge. Le contrôle opéré permettait de constater que le conducteur circulait avec une légère alcoolisation. Il s'avérait surtout être positif à la méthamphétamine (drogue de synthèse) et au cannabis. Il circulait malgré un permis précédemment suspendu. Sa Citroën C2 a été placé en fourrière.



Vers 5h ce matin, la vitesse était contrôlée en agglomération de Saint Denis. Six automobilistes ont été interceptés par les motocyclistes à une vitesse dépassant 90 km/h sur une portion limitée à 50. Tous ont vu leurs permis retenus, l'infraction conduisant à une perte de 6 points du capital du permis de conduire.



Parmi ces automobilistes très rapides, un jeune conducteur détenteur du permis depuis moins de 4 mois (avec un capital de 6 points) devra repasser son examen. Un autre circulait lui à la vitesse de 136 km/h, toujours sur la même portion limitée à 50. Sa voiture Toyota Yaris a été placée en fourrière.



Enfin, toujours ce matin, un contrôle automatisé de la vitesse a été réalisé sur la route du littoral, 373 automobilistes ont surpris en excès.



En 2022, le nombre de tués sur les routes relevant de la Police nationale a augmenté de 33% avec des causes trop souvent identifiées: vitesse, addictions... En matière de sécurité routière, il serait dommage d'attendre la nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions.