A la Une .. Alcoolisé, sans assurance et à contresens dans un rond-point : L'automobiliste finit en garde à vue

La police nationale revient ce lundi sur les différentes opérations de sécurité routière menées au cours du week-end par la délégation départementale de la sécurité routière du SIAAP à Saint Denis. "Sans surprise, les causes d'accidents graves étaient ciblées: vitesses excessives et conduites sous addictions", commente-t-elle.



13 conducteurs en excès de vitesse, dont deux pour lesquels la vitesse retenue dépassait la limite autorisée de plus de 30km/h, ont été interceptés par la formation motocycliste.



Le Groupe de Sécurité Routière a également procédé à ce type de contrôles sur un autre point. Résultat, un véhicule contrôlé en agglomération à 87km/h pour une vitesse limite autorisée de 70 km/h. "Quatre délits ont ensuite relevés à l'encontre de ce même conducteur pressé, en vacances dans sa famille", indique la police.



Il circulait avec une alcoolémie délictuelle vérifiée à 0,61 mg d'alcool/litre d'air expiré (soit 1,22g par litre de sang), sans permis (ayant restitué son titre suite à un solde de point nul en 2019). Il avait en effet déjà été appréhendé pour des faits similaires : une précédente alcoolémie délictuelle relevée à Saint Pierre en 2017, qualifiant la récidive de ce délit. Il était également trouvé en possession d'un rouleau de zamal.



"Sans grande surprise", il a de nouveau été contrôlé positif au cannabis. Le véhicule appartenant à un parent du conducteur a été immobilisé et placé en fourrière.



Alcoolisé et à contresens dans un rond-point



Un conducteur sortant du restaurant circulait lui en récidive d'alcoolémie, avec un taux de 0,53 mg/l a été appréhendé. Il s'avérait ne pas avoir encore récupéré son permis à l'issue de l'alcoolémie précédente datant de 2017. Il était placé en garde à vue.



La Compagnie Départementale d'Intervention en maraude sur le secteur a par ailleurs surpris un véhicule circulant à contresens dans un carrefour giratoire. L'individu s'avérait conduire avec une alcoolémie délictuelle de 0,79 mg/l. Nouvellement propriétaire de sa SEAT Leon, le conducteur n'avait pas souscrit à l'assurance obligatoire. Enfin, il faisait l'objet d'une fiche de recherche. Il était également placé en garde à vue, indiquent les policiers. Nicolas Payet Lu 343 fois







