Alcoolisé, le multi-condamné renverse un enfant de 9 ans dans Saint-Denis

C’est un vendredi soir à Saint-Denis. Le 14 décembre, un homme de 28 ans décide de prendre le volant malgré son état d’ébriété non négligeable. C’est même peu dire, avec un taux d’alcool de 2,64 g/ litre de sang. Du vin et du whisky apparemment.



Il est environ 20h. Alors qu’un garçon de 9 ans traverse la rue au niveau du Score Vauban pour rentrer chez lui, il est percuté. Fort heureusement, il n’est que légèrement blessé. Le conducteur sort de son véhicule, aide l’enfant à se relever et lui demande s’il veut qu’il le ramène chez lui. Mais au bruit des sirènes de police, l’homme s’enfuit.



"Que faisait votre fils dehors à cette heure-ci?" , ne manque pas de demander la présidente d'audience. Les excuses de la mère ne sont pas satisfaisantes. "Mais ce n'est pas votre procès", ajoute la juge.



S’il y a un doute sur le fait que le garçon traversait sur un passage piéton, s’il courait et si le véhicule est arrivé à une vitesse excessive, il est certain que le conducteur était saoul et ne possédait pas de permis de conduire. Son casier compte également 12 condamnations depuis 2010 : violences en réunion, vol avec violence, port d’arme…



Devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri, où il était jugé en comparution immédiate, le prévenu ne fait pas le fier. Tête baissée, il répond aux questions. Un bon père de famille qui s’occupe également de sa grand-mère ; cela n’excuse malheureusement pas son comportement. Il écope de six mois de prison ferme.