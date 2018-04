Alcoolisé, le chauffeur s'était fait passer pour son frère

Les fait se sont déroulés en février dernier lors d'un contrôle de police à Saint-Pierre. Lors de son arrestation, le conducteur, sous l'emprise d'alcool, avait donné l'identité de son frère pour échapper aux poursuites.



Les gendarmes n'ont pas vu la supercherie face aux documents présentés, qui semblaient concorder.



Ce n'est donc pas le vrai fautif, mais bel et bien son frère, qui a reçu l'amende de 90 euros et le retrait de 6 points sur son permis de conduire à son domicile.



Dès lors, ce dernier a porté plainte et a très rapidement su prouver sa bonne foi aux gendarmes.



Une enquête a permis d'identifier le véritable fraudeur et conducteur alcoolisé. Le gendarme présent lors du contrôle a su reconnaître l'automobiliste sur une planche photographique.



Il a été découvert que l'homme en question aurait dissimulé sa véritable identité car il était en réalité sous le coup d’une annulation de son permis de conduire.



Pris à son propre jeu, son mensonge aurait finalement des conséquences beaucoup plus lourdes, auxquelles il devra répondre devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.



Il est désormais accusé de "conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire", "prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire". Sans compter évidemment la contravention du départ, reçue par son frère.