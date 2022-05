A la Une . Alcoolisé, il roule quasiment au double de la vitesse limite autorisée

Un automobiliste au volant d'une Golf s'est "illustré" ce lundi sur la quatre voies de l'Est en roulant 82 km au-dessus de la vitesse limite autorisée. Par RL - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 18:06

La compagnie et la brigade motorisée de Saint-Benoît ont mené ce lundi une opération coordonnée sur le secteur actuellement en travaux de la RN2 afin de sanctionner les conducteurs en excès de vitesse.



Pendant 1H30 d’opération, les effectifs composés des brigades territoriales de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et de quatre gendarmes de la BMO, ont relevé pas moins de 12 excès de vitesse. Ils franchissaient tous la barre des 100 km/h (110 - 107 - 114 - 109 - 123 - 101 - 100 - 109 - 109 - 103). Mais un excès de vitesse fera date.



Il "double" la mise



Un automobiliste a été flashé roulant quasiment au double de la limitation de vitesse. En l’occurence, il roulait sur une portion limitée à 70 et a été flashé à 152 km/h.



Alors que le conducteur de la Volkswagen Golf estimait qu'il ne roulait pas à cette vitesse, un autre paramètre est venu aggraver son cas. Il a été dépisté avec 0,72 mg/l alcool air expiré. Il a naturellement fait l’objet d’une rétention de permis sur le champ.



Au final, l’opération de ce lundi après-midi a donné lieu à une mise en fourrière, deux rétentions de permis mais aussi amené au constat d’un défaut de contrôle technique et d’une utilisation de téléphone au volant.