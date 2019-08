Alcoolisé, il percute trois véhicules, crève un pneu et continue sa route

Dimanche dernier, en début de soirée, un automobiliste ivre a percuté trois véhicules venant en sens inverse, crevé une roue, et... continué sa course, rapporte le Quotidien.



L'accident s'est produit au niveau de Basse-Vallée (Saint-Philippe), et les gendarmes l'ont retrouvé dans le quartier de Vincendo (Saint-Joseph). Heureusement, les dégâts n'ont été que matériels, note le journal.



L'individu, âgé de 39 ans, présentait un taux de 0,98 mg par litre d'air expiré, précise le média. Après être passé en cellule de dégrisement, il a été entendu lors de sa garde à vue. Il devra s'expliquer devant le tribunal en février prochain.