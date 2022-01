A la Une .. Alcoolisé, il oublie de faire poser son bracelet et se fait interpeller pour violences

Les policiers du commissariat de Saint-André sont intervenus ce mercredi dans le cadre d'un différend conjugal. À leur arrivée, ils ont constaté que le couple était en état d'ébriété. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 17:32

Une fois encore, les policiers du commissariat de Saint-André sont appelés pour résoudre un litige de couple sur fond d'alcool. Invités à entrer dans l'appartement, ils se font aussitôt copieusement insulter par l'homme. Tout y passe, même le traditionnel "fé bour à zot" ! Conséquence immédiate de ces injures, les policiers décident de l'interpeller. L'homme s'oppose farouchement mais finit par être menotté. Mais tente encore de s'enfuir.



Les policiers le récupèrent à peine dix mètres plus loin et le conduisent au commissariat où il est placé en garde à vue. Après avoir quelque peu dessaoulé, il reconnait partiellement les faits d'outrage et la rébellion mais réfute les violences sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. Fait du hasard, il avait rendez-vous ce jour pour être placé en détention à domicile sous surveillance électronique en se faisant poser un bracelet électronique.



En plus de ne pas s'être rendu à son rendez-vous pour l'exécution de sa peine, il finit en garde à vue pour violences.



