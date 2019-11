Alcoolisé, il fonce dans un fossé et insulte les policiers

Ce week-end, et comme bien d’autres fois depuis le décès de sa fille, ce Saint-Pierrois est très alcoolisé lorsqu’il prend le volant de sa voiture. Sans permis et sans assurance, il finit sa course dans un fossé, ce qui le met dans une colère noire.



Alors qu’il hurle au milieu de la chaussée, les policiers arrivent et reçoivent eux-même une pluie d’insultes. Ces derniers se retrouvent obligés de faire usage de la force pour maîtriser le quinquagénaire en colère.



Hier devant le tribunal de Saint-Pierre, il a été condamné à 6 mois de prison ferme et devra verser 300 euros de dommage et intérêts aux policiers insultés.