Alcoolisé et zamalé, il frappe un policier dans le car jaune: Direction la prison

Deux frères et un camarade ont été condamnés par le tribunal correctionnel ce mardi pour avoir semé la pagaille dans un car jaune qui reliait Saint-Pierre à Saint-Benoît, rapporte la presse écrite.



Les faits remontent au mois de décembre dernier. Les trois jeunes, alcoolisés et zamalés, s'en prennent d'abord à un passager qui avait eu le malheur d'effleurer malencontreusement le bras de l'un d'entre eux. Heureusement pour lui, un policier en civil, qui prenait le bus pour aller rejoindre son poste, intervient. Mais avant d'avoir le temps de sortir son badge, il reçoit une horde de coups. Bilan : nez cassé et ligaments de l'épaule arrachés, précisent les journaux. Les trois individus seront finalement sortis du bus et cueillis par des renforts.



Le plus virulent, âgé de 27 ans, a écopé de deux ans de prison ferme, et a rejoint dès hier Domenjod, indique la presse écrite. Son frère de 20 ans a été condamné à deux ans dont la moitié de sursis et leur dalon à 21 mois.