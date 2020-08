Faits-divers Alcoolisé et muni d'un sabre, il se blesse lui-même et se fait passer pour la victime

Un individu a été condamné à 15 mois de prison pour une agression au sabre. Récidiviste, il a également vu prononcer la révocation d'un précédent sursis. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 07:34 | Lu 454 fois

Un Saint-Josephois était jugé en comparution immédiate par le tribunal de Saint-Pierre ce mercredi pour une agression au sabre, rapporte la presse écrite. Les faits se sont produits vendredi dernier, à la gare routière. Ivre, l'individu déclenche une bagarre en prenant à partie un jeune homme.



Vexé d'avoir été maîtrisé par ce dernier, il part chercher un sabre dans sa voiture pour en découdre, relate le JIR. Il parvient à toucher sa victime à la tête avant de chuter... et de se blesser au menton. Excédé, il lancera un galet, blessant le jeune homme à la main.



Lorsque les gendarmes arrivent sur place, l'agresseur se fait passer pour la victime, indique le Quotidien. Ramenés chez lui vu son état, il est finalement retrouvé un peu plus tard au volant de sa voiture. Et sera interpellé.



Hier, son casier judiciaire déjà bien rempli, pour vols, violences et agressions sexuelles, a certainement compté dans la balance. Les juges ont prononcé une sanction supérieure à celle d'un an requise par la procureure, et l'ont condamné à 15 mois de prison. Ce à quoi s'ajoutent six mois, son précédent sursis ayant été révoqué.





