Alcoolisé et drogué au volant, il refuse d'obtempérer : Six mois ferme, une amende et la fourrière

Jeudi dernier, un individu conduisant sous l'empire de l'alcool et de stupéfiants refusait de se soustraire à un contrôle routier, à la Saline les Bains (Saint-Paul). Le Portois, qui circulait en outre sans permis ni assurance, a été condamné ce vendredi à 1 an de prison dont six mois de sursis et à une amende de 980 euros. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 21:37

Le communiqué de la gendarmerie :



Jeudi 02 décembre, vers 23 heures 50, un jeune Portois a refusé d’obtempérer à un contrôle routier à la Saline-les-Bains, obligeant les motocyclistes de la B.Mo (brigade motorisée) St-Paul à utiliser une herse "stop-Stick" pour immobiliser le véhicule.



"Carton Rouge" pour ce jeune homme qui circulait sans permis de conduire, sans assurance et en étant positif à l’alcoolémie et aux stupéfiants.



Le jeune homme a été immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de la B.Mo St-Paul. Ce dernier a été déféré devant le tribunal judiciaire de St-Denis vendredi après-midi et condamné à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 980 € d’amende. Le véhicule a été placé en fourrière administrative.