Alcoolisé, à contresens et sans permis… il part en prison

Encore un fêtard peu discret. Difficile de ne pas remarquer sa voiture à contresens en ville de Saint-Denis le soir du 24 décembre. Un conducteur âgé de 30 ans a ainsi été contrôlé. Il roulait à contresens non seulement sans permis mais également sous l’empire de l’alcool (0,64 mg/air expiré). Il s’est donc retrouvé en détention provisoire.



En comparution immédiate ce mardi matin, le prévenu a expliqué avoir pris la voiture de sa copine pour aller voir sa mère malade. Une triste situation qui l’aurait poussé à boire. Mais ce conducteur n’en est pas à son premier coup. Plusieurs infractions routières, des faits de vol et violences… L’homme a déjà été condamné à deux reprises ; deux fois sous bracelet électronique.



Mais plus de cadeau cette fois-ci. Malgré son CDI, le tribunal correctionnel l’a condamné à six mois de prison dont cinq avec sursis. Retour en prison pour Noël.