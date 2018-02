A la Une . Alcoolisé à 2,56 g/l de sang, il frappe sa compagne à coups de casserole

[Comparution Immédiate] Ce matin, un homme, M.JP comparaissait pour des faits de violences avec arme, en état d'ivresse et de récidive. Une fois de plus, l'alcool est l'élément prédominant. L'homme, lors de son arrestation, est contrôlé avec 2,56 g/l de sang.



Les faits se sont déroulés au domicile conjugal où il vit avec sa compagne. Ils sont pacsés et le bail est au nom de madame. Ils se sont connus très jeune et ont trois enfants ensemble. Après plusieurs séparations, elle a accepté de le reprendre à chaque fois. Comme elle le reconnait de son côté, ils ont une addiction à l'alcool et boivent la plupart du temps tous les deux. D'ailleurs, conscients de leurs problèmes d'alcool, le couple a fait placer ses trois enfants. Les enfants étant hébergés à la Plaine-des-Palmistes, ils ont décidé de venir habiter depuis peu à Sainte Suzanne pour se rapprocher d'eux afin de les voir plus souvent.



Ce lundi matin, le couple part faire des courses. Au retour s'en suit une altercation verbale et JP quitte la maison. Il rentre en début de soirée, ivre et une dispute éclate. Pour bien restituer le contexte de vie du couple, il est important de savoir qu'une procédure est en cours pour violence réciproque, JP ayant reçu un coup de couteau... de sa compagne.



Il ne supportait plus ses réflexions



Ne supportant pas que madame lui fasse des réflexions, il devient violent. Alors qu'elle le menace avec une casserole, JP bloque son poignet et lui fait une balayette pour la faire tomber au sol. Il lui assène ensuite des coups des casserole au visage, des coups de poing lui tape la tête au sol. C'est un se rendant compte que sa compagne gisait au sol, la tête en sang sans bouger, que JP prend peur et va chercher un voisin pour l'aider. C'est le voisin qui finalement appèlera les secours et les gendarmes vers 20h30. À la barre, JP lance : "je l'aime, on s'aime mais quand elle a bu je perd mon sang froid".



Présente lors de l'audience, la victime, invitée à s'exprimer, affirme à madame le Président : "Je ne veux plus vivre avec lui. Je veux aussi qu'il paie pour ce qu'il a cassé." Son avocate explique "elle a arrêté de boire pendant trois ans. Elle a finalement recommencé à force de le voir boire devant elle avec ses potes. D'ailleurs, elle rentre en cure de sevrage le 12 février prochain."



La procureur explique "si le prévenu a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits similaires, l'équation n'est pas si simple. Il va falloir trouver la juste sanction". Elle rappelle aussi que l'alcool est un phénomène sociétal qui malheureusement est banalisé. Elle demande à la présidente une peine de 2 ans de prison dont 1 an de sursis et mise à l'épreuve, une obligation de soins et le placement en détention immédiat.



"Il a vu du sang, il a appelé les secours"



Pour sa part, l'avocate de JP, met en cause l'oisiveté du couple qui, selon elle, "entraine l'alcool en distraction". Elle insiste "il a pris conscience de la gravité de ses actes, il a vu du sang, il a appelé les secours". Elle finit par "je vous demande de tenir compte du contexte alcoolique et des incohérences de madame qui revient à chaque fois."



La Présidente reconnait JP coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle prononce une peine de deux ans dont un an de sursis avec mise à l'épreuve. Une obligation de soin et une interdiction de rentrer en contact avec la victime. JP dormira en prison se soir car un mandat de dépôt a été établi a son encontre. Pascal Robert Lu 537 fois





