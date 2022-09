La grande Une Alcoolisé à 10h du matin, sans permis, il recule sur une personne à mobilité réduite

Les jours se suivent et se ressemblent à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Une fois encore, un homme de 41 ans comparaissait pour des faits de blessures involontaires avec une ITT inférieure à 3 mois. Comprenez : un homme de 41 ans qui avait bu, a percuté avec son véhicule une personne en fauteuil roulant qui a eu le malheur de croiser sa route. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 18:57

Les faits se sont produits le 6 septembre à Saint-André. Il est à peine 10h lorsqu'un conducteur qui effectue une marche arrière avec son "gros loto", recule sans regarder et percute une personne à mobilité réduite qui passait derrière.



Il s'arrête et va s'enquérir de la santé de la victime qu'il connait. Il décide ensuite de rentrer à pied chez lui car il sait que la police a été appelée. Petite précision, le conducteur a déjà bu 4 rhums et n'a plus de permis. Autre précision, il habite à 50m du bar où il se trouve. "Je suis parti en voiture au bar qui est à 50m car je n'allais pas bien après m'être disputé avec ma compagne", explique-t-il au président.

Plus qu'honnête, le prévenu reconnait ensuite être rentré chez lui à pied et avoir continué à boire du whisky. "J'étais en stress", indique-t-il. Il se rend de lui-même au commissariat dans l'après-midi sachant que la police le cherche. Il est alors controlé à 1,84 g/l à 17h10 par les forces de l'ordre mais cette prévention n'est pas retenue par le parquet.



"Je n'ai pas entendu le signal sonore de la marche arrière", avoue-t-il au tribunal. La où le bât blesse, ce sont les 6 mentions de son casier judiciaire dont 5 concernent des conduites sous l'empire d'un état alcoolique. Pour ne rien gâcher, il a déjà été condamné pour des blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois.



"Il n'a pas compris ce qu'il a fait à cette pauvre victime qui est handicapée à 80%"



"Il s'apitoie sur lui mais ce n'est pas la première fois qu'il commet de tels faits. Il n'a pas compris ce qu'il a fait à cette pauvre victime qui est handicapée à 80% dont le fauteuil est très endommagé. Il n'a aucune empathie pour elle", foudroie la partie civile.



"Il fait supporter à la société son comportement. Il pense que la sécurité routière c'est pour les autres. Il a déjà été condamné pour des faits identiques, il n'a pas de permis et il a bu ! En plus, il était convoqué le 24 octobre pour un aménagement de peine pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Ce comportement est inadmissible", enfonce le parquet qui requiert 18 mois de prison dont 9 mois assortis du sursis probatoire, le maintien en détention et la confiscation du BMW X6 du prévenu.



"C'est un dossier simple en apparence mais là on juge un homme et c'est toute la difficulté. C'est quelqu'un d'inséré qui est fragile suite à son divorce. Fort heureusement, il n'y a pas eu de fin tragique, seulement des blessures légères. Vous devez le prendre en compte. Il est désolé pour la victime qu'il connait. Concernant la confiscation du véhicule, il a un gros crédit dessus et, la perte que cela occasionnerait, vous devez la prendre en considération", plaide la robe noire en défense. Le tribunal s'est montré ferme à l'égard du multirécidiviste en suivant les réquisitions du parquet. Le véhicule est également confisqué.



