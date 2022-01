A la Une . Alcoolisé, 23 mentions au compteur, il s'en prend aux policiers

Les policiers du commissariat de Saint-André sont intervenus mercredi dans le cadre d'un différend conjugal. À leur arrivée, ils constatent que le couple était en état d'ébriété. L'homme s'oppose farouchement mais finit par être menotté, placé en garde à vue puis présenté devant le tribunal ce vendredi. Par IS-LR - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 07:25





Il est conduit au commissariat pour être placé en garde à vue. Après avoir quelque peu dessaoulé, il reconnait partiellement les faits d'outrage et la rébellion mais réfute les violences sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions.



Le prévenu ayant 23 mentions au casier, à la veille de l’aménagement de sa dernière peine, la procureure requiert ce vendredi 8 mois de prison ferme et la révocation d’un précédent sursis avec maintien en détention. Ne reconnaissant pas les faits de violences, il rejette la faute sur les trois policiers présents à l’audience.



