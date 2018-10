Alcoolique et analphabète, il ne nourrissait ses enfants qu'avec du Coca

Un père de famille a été condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Limoges pour manquement à son obligation parentale envers ses deux enfants de 4 et 3 ans.



Le dentiste qui a examiné le plus âgé a dû lui arracher sept dents rongées par le sucre. L'enfant "a découvert pour la première fois la viande, le poisson et les légumes dans la famille d’accueil où il est désormais placé", rapporte l'avocate qui défend les intérêts des deux enfants représentés par l’association France Victime 87. Mais, comme un drogué, il continuait à réclamer du Coca-Cola.



Son frère, âgé de 3 ans, placé dans une autre famille, reste muet.



Face à une situation qui empirait, les services sociaux ont saisi le procureur de la République. "C’est un contexte particulier, baigné de violence. Le père est alcoolique, ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Il frappait ses enfants et leur mère régulièrement. A 4 ans, le plus âgé a même tenté de s’interposer entre les parents", poursuit l'avocate dont les propos sont rapportés par Le Parisien.



Le RSA perçu par la famille était systématiquement dépensé dans l’alcool en quelques jours. Et il ne restait plus grand-chose pour nourrir la famille. Juste de quoi acheter du Coca...