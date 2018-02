Alcoolémie positive : Le permis de 5 jeunes conducteurs retiré en sortie de boîtes de nuit

Les forces de l’ordre étaient mobilisées ce week-end pour des opérations de sécurisation et de sécurité routière.



Les policiers ont relevé 10 délits lors de 16 points de contrôle. 6 conduites sous l'empire de l'état alcoolique, dont le taux le plus haut de 1.18 mg/l d'air expiré sur la circonscription de Saint-André, ont été constatées.



2 défauts d'assurance, 2 défauts de permis de conduire, 2 rétentions immédiates du permis de conduire ont également été relevés par les 53 fonctionnaires mobilisés, auxquels s’ajoutent 115 autres diverses infractions au code de la route.



Côté gendarmerie, 30 militaires se sont postés dimanche matin aux aurores aux abords des établissements festifs de Saint-Gilles. 40 alcoolémies dont 20 délictuelles ont été constatées. Un conducteur sans permis a été contrôlé avec 0.98 milligrammes par litre d'air. Les permis de 19 automobilistes ont été retirés sur le champ.



L’EDSR note les cas de 5 jeunes conducteurs contrôlés avec une alcoolémie positive pour des taux compris entre 0.22 et 0.37 et celui d'une femme avec un taux de 0.63 mg. Ils ont perdu six points sur leur permis de conduire et devront le repasser. "Les gendarmes rappellent que le taux à ne pas dépasser pour cette catégorie d'usager est de 0.09 mgl".



Au total ce sont 159 infractions graves qui ont été relevées par les gendarmes : dépassements vitesse, non respect priorités, non port équipements sécurité, usages du téléphone et autres distracteurs.