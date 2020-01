Alcoolémie, excès de vitesse, conduite sans permis : Des contrôles routiers "d’une exemplaire banalité"

Les policiers du service d’intervention d’aide et d’assistance de proximité (SIAAP) ont mené plusieurs opérations de contrôle dans le chef-lieu et sur la route du littoral, aux côtés des motards de la police nationale et du groupe de sécurité routière, ainsi que la compagnie départementale d’intervention.



40 contraventions et 5 délits ont été relevés en une après-midi.



Un automobiliste a notamment été contrôlé alors qu’il roulait à 129 km/h sur le littoral limité à 90.



À Saint-Denis, un motard a été contrôlé alors qu’il roulait sans permis, et le conducteur d’une Peugeot 508 s’avérait conduire son véhicule malgré une mesure d’immobilisation et 0,53 mg d’alcool dans par litre d’air expiré. Son permis lui a été immédiatement retiré.



Enfin, le conducteur d’une Porsche Macan conduisait lui son véhicule malgré une mesure de suspension de son permis de conduire. En fin de journée, c’est un automobiliste qui a grillé un feu rouge qui s’avérera conduire sans permis et sans assurance.



"Au-delà de ces contrôles qui se poursuivront, seule la vigilance de tous permettra au quotidien d'assurer une circulation apaisée et sécurisée."