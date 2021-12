A la Une .. Alcool, zamal : Tribunal et fourrière pour deux pilotes de deux-roues

Deux pilotes de deux-roues ont été contrôlés en infraction ce dimanche, l'un alcoolisé, l'autre sous l'empire du zamal. Les engins ont été placés en fourrière. Tous deux devront répondre de leurs actes devant le tribunal. Par N.P - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 09:16





Dans le même temps, un second pilote de scooter a fait l'objet d'un dépistage positif au cannabis.



Tous deux ont vu leur engin placé à la fourrière, et devront répondre de leurs actes devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.



Au total, cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R, avec l'appui des brigades territoriales ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière, ont relevé 162 infractions et retiré 20 permis.



Le bilan : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 22 NOMBRE D INFRACTIONS : 162 NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 20



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 25 Dont 13 délictuelles



