Alcool, vitesse, conduite sans permis... 166 infractions relevées par la police ce week-end

Pas moins de 166 infractions dont 24 délits ont été relevées par les effectifs de police lors des 31 contrôles routiers menées au cours du week-end. 116 fonctionnaires étaient mobilisés pour l'occasion.



Six conduites sous l'empire d'un état alcoolique ont été constatées (taux compris entre 0.45 et 1.03 mg/l d'air expiré), ainsi que deux excès de vitesse dépassant de 50 km/h la limite autorisée : un motocycliste à 162 km/h et un automobiliste à 140km/h au lieu des 90km/h réglementaire. Un automobiliste a en outre été contrôlé à 137 km/h au lieu de 90 km/h



Ont en également été constatés six défaut d'assurance, 10 défauts de permis de conduire, ainsi que diverses contraventions au code de la route (six feux rouges/stop/priorités grillés, 8 défauts de port de casque, 15 défauts d'équipement et 21 défauts de contrôle technique notamment).