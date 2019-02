Alcool, vitesse... : 15 accidents sur nos routes ce week-end

"Le week-end a été particulièrement accidentogène". C'est le bilan dressé ce dimanche soir par la gendarmerie, qui comme la police a mené des opérations de contrôles routiers sur nos routes.



"Nos unités sont intervenues sur quinze accidents, dont deux au moins avec des conséquences corporelles et trois causés par une consommation excessive d'alcool", souligne le bilan. Le passager de la collision survenue samedi soir à la Plaine des Cafres est toujours dans un état de santé préoccupant.



10 permis retirés par les gendarmes



Au total, 16 militaires de l'EDSR ont constaté 52 infractions dont 39 génératrices d'accidents. Dix permis ont été retirés. Ont ainsi été relevés 16 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 8 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré), une conduite après avoir fait usage de produits stupéfiant, un refus de se soumettre aux vérifications de l'alcoolémie, cinq excès de vitesse avec interception, cinq conduite sans permis, cinq usages du téléphone au volant et 10 non-port de la ceinture.



"Des opérations de contrôles engageant conjointement les militaires des brigades territoriales et des BMO ont été mises en place", précise le bilan. Ainsi ce dimanche après-midi à St-Leu, sur la RN1 A les gendarmes locaux et les motards de St-Paul ont relevé quatre délits routiers : une conduite sous stupéfiants, une CEA contraventionnelle, un défaut d'assurance, et un défaut de permis de conduire.



"La route n'est pas un terrain de jeu ; les usagers qui n'en sont pas convaincus demeurent encore trop nombreux ! ", conclut la gendarmerie.



85 infractions dont 16 délits relevées par les policiers



Côté police les 89 fonctionnaires mobilisés à cette occasion ont réalisé 21 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 85 infractions dont 16 délits. Notamment une conduite en état d'ébriété, sept conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,66 et 1,40 mg/l d'air expiré), trois défauts d'assurance, cinq défauts de permis de conduire



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 69 autres diverses contraventions au code de la route (feux rouges grillés, refus de priorité, défauts de port de casque, défauts de contrôles techniques...).