Alcool, surmenage et baffes : "Je l'ai déjà frappée mais pas énormément"

Ce lundi, un mari violent a écopé de 10 mois de prison avec sursis pour avoir tabassé sa femme au retour d’une soirée alcoolisée. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 15:37

Cela fait dix ans que Jean T. est marié. Avec son épouse, il ont un enfant de 19 mois et coulent des jours heureux à La Possession.

Mais depuis quelques temps, Jean se sent surmené par les cours qu’il donne la journée et les dossiers qu’il traite à son compte le soir.

Le 31 juillet, il est rentré à son domicile très tard et trop saoul. Depuis plusieurs heures, sa femme avait multiplié les textos pour savoir pourquoi il n’était pas rentré. A son retour, elle avait voulu s’emparer de son téléphone et une dispute avait éclaté. "Je voulais pas qu’on s’engueule. Je voulais qu’elle parte chez ses parents", a expliqué Jean à la barre du tribunal correctionnel. Un cérémonial qui interroge



En guise de cadeau de départ, la malheureuse qui ne voulait pas quitter les lieux sans son marmaille a eu le tympan perforé, des ecchymoses partout, dont un de la taille d’une main. Sans oublier le traumatisme psychologique.

Jean ne s’explique comment il en est arrivé à brûler de l’encens, vider une bonbonne d’eau sur la victime et lui jeter du curcuma et du sel sur le corps. "Il ne minimise pas", lance son avocate.

Un cérémonial qui interroge le parquet qui requiert un an de prison avec sursis probatoire et des soins prenant en compte un casier vierge et le fait que l’homme soit inséré. La suggestion de peine a été suivie par le tribunal. Jean écope de 10 mois de prison avec sursis probatoire. Il devra suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales et a interdiction de contact avec son épouse.





