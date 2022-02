Alcool, stupéfiants, vitesse : 28 véhicules mis en fourrière par les gendarmes ce week-end

Le bilan de la gendarmerie :



Au cours de ce week-end, particulièrement marqué par une forte fréquentation des axes routiers et un risque accidentogène toujours très prégnant, en raison de la constatation de trois accidents corporels graves, ayant entraîné le décès de deux usagers de route, un cycliste et un motocycliste, les effectifs de l’E.D.S.R en appui des compagnies et des réservistes de la Gendarmerie ont réalisé de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 20

NOMBRE D INFRACTIONS : 132

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 23

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 11

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 17

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 32 dont 28 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 6

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 3

NOMBRE DE VITESSES : 24 interceptions dont 1 excès de grande vitesse de +50 km/h pour un véhicule 4x4 sportif, soit 145 km/h pour un axe limité à 80km/h (Rétention PC + Immobilisation + Fourrière – photo jointe)

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 5

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 9

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 16

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 2

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 18

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 28

NOMBRE DE REFUS OBTEMPÉRER : 1 (pilote de 2RM identifié – enquête en cours)



Faits particuliers :



Vendredi 25 février 2022, de 19h00 à 23h00, les motocyclistes de la BMO RSL se trouvaient sur La RN1A, secteur de Saint-Leu, pour un service orienté sur les conduites addictives. 5 infractions graves génératrices d’accidents ont été sanctionnées par les militaires, motivant 3 mises en fourrière immédiates. Au cours de ce contrôle routier, dans le même secteur, les motocyclistes ont été informés qu’un accident grave, mettant en cause, un pilote de moto venait de se produire. C’est le troisième accident mortel constaté par les forces de l’ordre sur la RN1A, sur ce secteur, en moins de 3 mois. Vigilance et respect du code de la route sont plus que jamais nécessaires.



Samedi 26 février 2022, les militaires de la compagnie de ST Benoit ont réalisé de 15h00 à 18h00, un poste de contrôle routier, rond point Bel-Air à STE Suzanne. Au cours de ce service, 45 véhicules ont été interceptés et contrôlés, ayant amené à la constatation de 20 infractions, dont 5 conduites addictives, 9 refus de priorité, 2 défauts d’assurance, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut de contrôle technique et 1 pollution intentionnelle par véhicule à moteur.



Dimanche de 09h00 à 13h00, les effectifs et moyens de l’EDSR, appuyés des réservistes de la Gendarmerie ont mis en place, sur l’ensemble des axes de l’île, un service coordonné de contrôle des mobilités à haute visibilité, ayant pour objet de limiter le risque routier des usagers, tout en portant l’effort sur les deux-roues motorisés. A cet effet, plus de 128 pilotes ont été interceptés et contrôlés. 36 d’entre-eux ont fait l’objet d’une verbalisation, dont 6 pour excès de vitesse, 2 pour conduite sous stupéfiants, 2 pour franchissement de ligne axiale continue malgré une interdiction de dépassement, 1 défaut de permis de conduire, 18 défauts d’équipement de sécurité et 7 pneus lisses… Au même, moment, sur le secteur de ST Paul, se déroulait une opération PDASR/EDSR, à laquelle, une vingtaine de motards s’étaient portés volontaires pour suivre une journée de sensibilisation au risque routier et à la pratique de la trajectoire de sécurité des 2RM...